За границу также могут уехать находящиеся в отпуске военнослужащие. Однако к этому необходимо заранее подготовиться.

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Как военные могут уехать за границу во время отпуска

Начальник службы по связям с общественностью Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Мария Левко обозначила четкий алгоритм, как военнослужащие могут выехать за границу.

Чтобы пересечь границу, военный должен выполнить следующие шаги:

Необходимо составить юридически грамотный рапорт и добавить к нему все необходимые подтверждающие документы о выезде за границу во время отпуска. В рапорте следует указать страну и адрес места жительства, и только после этого – подать его в штаб воинской части на рассмотрение командиру воинской части. Подавать его необходимо не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Кроме того, рапорт составляется в двух экземплярах.

и добавить к нему все необходимые подтверждающие документы о выезде за границу во время отпуска. В рапорте следует указать страну и адрес места жительства, и только после этого – подать его в штаб воинской части на рассмотрение командиру воинской части. Подавать его необходимо не позднее чем за 15 дней до начала отпуска. Кроме того, рапорт составляется в двух экземплярах. После того, как командир воинской части принимает решение о предоставлении отпуска, он должен оформить решение в виде приказа. Именно этот документ дает право выезжать за границу военнослужащим. Для пересечения границы можно использовать отпускной билет, где указан срок отпуска и разрешен выезд из Украины.

Перед отпуском военнослужащий должен пригласить выписку из приказа об отпуске, в котором говорится о возможности пересечения границы.

В преддверии отпуска военный должен стать на учет в Военной службе правопорядка.

Следует добавить, что решение о праве выезда за границу зависит от командира воинской части. Он может как разрешить, так и отказать.

Какие документы необходимо иметь военному для пересечения границы

Для путешествия за границей во время отпуска военнослужащий должен иметь следующие документы: