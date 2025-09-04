В Украине действует военное положение, во время которого мужчинам после 22 лет запрещен выезд за границу. Что касается женщин, то большинство из них имеет право на выезд из Украины.

Об особенностях выезда за границу отдельных категорий украинок рассказывает 24 Канал.

Смотрите также У Зеленского объяснили, когда всем мужчинам позволят выезжать за границу

Все ли женщины могут выезжать за границу?

Большинство украинок могут беспрепятственно выезжать за пределы Украины. В то же время для отдельных категорий женщин действуют ограничения на пересечение границы во время военного положения.

В государстве сохраняется правило, по которому женщины-военные не могут выехать за границу. По Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнослужащие имеют те же ограничения, что и мужчины в ВСУ.

Также выезд запрещен сотрудницам полиции и госслужащим. Кроме того, те, кто имеют доступ к государственной тайне тоже не имеют права покидать Украину.

К тому же суд может запретить выезд отдельным лицам, в частности из-за долгов или фигурирования в уголовном производстве.

В то же время 27 августа Кабмин разрешил женщинам-депутатам местных советов пересекать границу во время действия военного положения.

Последние изменения в правилах пересечения границы