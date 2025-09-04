В Україні діє воєнний стан, під час якого чоловікам після 22 років заборонений виїзд за кордон. Щодо жінок, то більшість з них має право на виїзд з України.

Про особливості виїзду за кордон окремих категорій українок розповідає 24 Канал.

Дивіться також У Зеленського пояснили, коли усім чоловікам дозволять виїжджати за кордон

Чи всі жінки можуть виїжджати за кордон?

Більшість українок можуть безперешкодно виїжджати за межі України. Водночас для окремих категорій жінок діють обмеження на перетин кордону під час воєнного стану.

У державі зберігається правило, за яким жінки-військові не можуть виїхати за кордон. За Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовослужбовиці мають ті ж самі обмеження, що і чоловіки у ЗСУ.

Також виїзд заборонений співробітницям поліції та держслужбовицям. Крім того, ті, хто мають доступ до державної таємниці теж не мають права залишати України.

До того ж суд може заборонити виїзд окремим особам, зокрема через борги або фігурування у кримінальному провадженні.

Водночас 27 серпня Кабмін дозволив жінкам-депутаткам місцевих рад перетинати кордон під час дії воєнного стану.

Останні зміни у правилах перетину кордону