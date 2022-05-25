Александр Кобец не показывает свое лицо публично даже на пропагандистских каналах, а в социальных сетях его найти невозможно. Но источники "Bihus.info" предоставили журналистам фото Кобец и даже его жены.

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Источники сообщают, что Кобец выехал из Киева 7 марта 2022 года на автомобиле Mercedes-Benz с номерным знаком AA8332CO, зарегистрированным на его жену Анну Кобец.



Кобец Анна Михайловна, дата рождения – 13 июня 1961 года / Фото Bihus

На пассажирском сиденье вместе с Александром Кобец можно увидеть другого мужчину. Он подсел в автомобиль к Кобец на выезде из Киева, а жена пересела на заднее сиденье.



Автомобиль Гауляйтера Херсона / Фото

О том, что Кобец уехал из Киева именно 7 марта, ранее сообщалось в Центре журналистских расследований. Корреспондент Центра побывал в киевском доме на улице Оболонской, где проживал гауляйтер.

У госпредателя довольно интересный маршрут

Журналисты сообщают, что 7 марта Кобец направился на Запад Украины, а 15 марта уехал из страны через ЧП "Ужгород". Поскольку ему 62 года, он смог легально пересечь границу.

Уже 26 апреля 2022 года законный мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что кафиры "назначили" Кобеца псевдомером Херсона.

Из-за секретности Кобеца по его биографическим данным возникла путаница. Некоторые издания сначала перепутали его с кандидатом в депутаты в Херсонский горсовет от партии "Голос" Александром Дмитриевичем Кобецом, а затем назвали Кобец водителем законного мэра Херсона Игоря Колихаева.

В то же время гауляйтер Херсона не имеет никакого отношения к партии "Голос”. А информация о работе Кобяца на законного городского голову Херсона Колихаева пока не имеет подтверждения.

Что известно о гауляйтере Александре Кобеце

Кобец Александр Юрьевич родился в Херсоне. Некоторое время он прожил там, а затем много лет жил в Киеве и, вероятно, в Москве. В Киеве он зарегистрирован по улице Оболонской.

По данным источников Bihus.Info, за предыдущие 5 лет Кобец 22 раза уезжал из Украины за границу. Преимущественно он ездил в Россию и Белоруссию. В частности, Кобец летал в Минск в 2019 году и ездил поездом и машиной в Россию в 2018 году.

Источники Bihus.Info подтверждают информацию о том, что в советское время Кобец работал в КГБ, а в начале 2000-х – в украинской СБУ. Из СБУ его уволили до 2010 года.

В 2006 году Кобец был оформлен сотрудником киевской фирмы "Украгрохимпромхолдинг", которая торговала аммиаком. Ее в Украине основал россиянин Александр Бессонов. Что интересно, одно время он также работал на КГБ.

В 2012 году Кобец вместе с женой Анной основал в Киеве фирму "Кобец компани" и пытался заниматься бизнесом.

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