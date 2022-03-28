В 58-й отдельной мотопехотной бригаде имени гетмана Ивана Выговского отметили, что забыли слово "простить" ровно в 5 утра 24 февраля с первым снарядом россиян, прилетевшим в гражданские дома.

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Россияне разрушили село на Сиверщине

"С каждым последующим все больше и больше учили слово "война", наращивали в себе понимание слова "ненависть", которое в разы перекрывало слово "страх"", – отметили в бригаде.

Там добавили, что уже 33-й день воины лелеют в себе слово "месть", воплощают его ежедневно, ежечасно и ежесекундно. "Ибо нет ничего, что могло бы оправдать то, что твари делают с нашей страной, украинцами и их домами", – объяснили выговцы.

Россияне разрушили село на Сиверщине / Фото 58-й отдельной мотопехотной бригады

К сообщению в бригаде прикрепили снимки разрушенного украинского села.

На фото – когда-то мирное село живописной Сиверщины,

– отметили там.

Однако теперь село больше напоминает руину. Ее там обеспечили российские захватчики.

Вот во что россияне превращают украинские села / Фото 58-й отдельной мотопехотной бригады

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