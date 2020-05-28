Выход из кризиса, помощь с безработицей и коммуналка: как прошло совещание у Зеленского

В Украине постепенно смягчают карантин по из-за коронавируса. Правительство уже готовит программу выхода из экономического кризиса после эпидемии.

Премьер-министр Денис Шмигаль во время традиционного совещания с Владимиром Зеленским отметил, что в первом очередь говорится о рефинансировании бизнеса и помощи с безработицей, сообщает пресс-служба президента.

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Впоследствии Кабмин представит другие экономические программы выхода из кризиса. Пока же правительство подсчитывает потери от последствий пандемии.

Денис Шмигаль добавил, что, несмотря на слухи, коммунальные платежи не будут расти.

Позиция Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что пока экономических решений для выхода из эпидемии недостаточно.

Люди ждут понимания и поддержки от государства,

– добавил политик.

Последствия эпидемии коронавируса для экономики Украины

Национальный банк проанализировал экономические показатели первого квартала 2020 года. В результате ухудшил годовой прогноз падения экономики Украины с 5% до 6 – 7%.

По состоянию на май 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине на 48% больше, чем на май 2019 года.

В Киевской школе экономики оценивают потери Украины от введения карантина в 53,5 миллиарда долларов.

В то же время там считают, что без введения карантина потери могли быть еще большими.

В целом МВФ прогнозирует полное восстановление экономики Мира не ранее 2023 года.



Предыдущие экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала