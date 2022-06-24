Удивляет желание цитировать тех или иных "истеричек", которые с тыла и лучше ситуацию видят и соответственно знают, как лучше воевать. Потому что, честно, – чтобы что?

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Уважаю тех авторов на Западе и у нас, которые не притворяются диванными полководцами, которые знают как лучше, а больше объясняют людям механику войны.

Есть подозрение, что если бы без особого сопротивления ушли из Северодонецкого выступа, то была бы "зрада" на тему "Без боя сдали остатки Луганской области".

И в авангарде этих рассказов были бы те, кто сейчас рассказывает, что нужно было отходить и выравнивать линию фронта уже некоторое время назад.