Нравственный дух русских войск находится на низком уровне. Кроме этого, оккупанты имеют проблемы с боеприпасами.

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россия до сих пор несет в Украине сокрушительные потери

В западной разведке заметили, что захват Лисичанска оккупантами означает, что россия показала "настоящий прогресс" в достижении якобы начальной цели вторжения – так называемого "освобождения Донбасса". По словам одного из чиновников, сотрудничество между российскими силами на Юге Украины стало несколько лучше после того, как командующим стал генерал сергей суровикин.

Значительные изменения в командовании россия произвела за последние недели. суровикин принял командование южной группировкой войск, контролирующей оккупацию Юга и наступление с юга на Донбасс.

"Он – противоречивая фигура даже по меркам российского генералитета. Непонятно, именно ли его влияние привело к недавним успехам вокруг Лисичанска, но, безусловно, сотрудничество между группами сил на стороне России было лучше, чем мы видели на предыдущих этапах войны", – добавил чиновник. .

В то же время, тактический успех россии на Донбассе не означает изменение позиции Запада. Сейчас постоянство наступления оккупантов сложное.

Расходы, которые россия испытывает за каждое продвижение, остаются весомыми, и существуют очень серьезные проблемы относительно морального духа и запасов российских боеприпасов. Остается очень неопределенным и то, выйдет ли россия в этом году на границе Донецкой области,

– добавили в разведке.

По словам чиновника, системы западного дальнобойного оружия начинают вносить существенные оперативные изменения для Украины. Это видно из бегства оккупантов с острова Змеиный и количества увеличения ударов ВСУ по важным враждебным объектам на временно оккупированных территориях Донбасса. Дальнобойные РСЗО еще больше ослабляют имеющуюся уязвимость россии.

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