Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта. Он подчеркнул, что война не ведется только на фронте.

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"Я вам скажу как человек, который в теробороне, вообще на фронте есть меньшая часть тех, кто служит в армии. Люди, которые бьют вражеские танки – это меньшинство в любой армии мира. Так устроена военная машина", – пояснил Кухта.

Критически важный вопрос для Украины

Он заверил, что экономика во время войны работает таким же образом.

Миллионы людей работают на то, чтобы пару сотен тысяч в армии могли вести войну. Чтобы они могли на несколько недель дольше воевать, нужна экономика, которая работает в тылу. Это сейчас критически важный вопрос,

– отметил Кухта.

"Все, кто может – выходите на работу. Я считаю, что выходные вообще надо отменить, любые праздники также. Все должны работать 7 дней в неделю, пока у нас военное положение", – добавил экономист.

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