Нацбанк Украины зафиксировал как минимум два фейковых адреса, по которым украинцев просят перевести средства на помощь ВСУ в криптовалюте:

helpukraine@bank.gov.ua

helpukrainearmy@bank.gov.ua

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"Национальный банк Украины не рассылает электронные письма гражданам и не собирает средства на помощь в криптокошельке", – заявили в Центре противодействия дезинформации.

Перечислить средства в помощь Украинской Армии можно по этой ссылке. А по этой ссылке можно переводить деньги на помощь гражданам, страдающим от войны.