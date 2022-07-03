Подробно об этом рассказал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его вечернее обращение за 3 июля.

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Мы обеспечим такие поставки, – президент

Глава Украины подчеркнул, что сейчас нельзя терять ни одного дня. Поэтому налаживание новых связей и убеждение партнеров продолжаются неустанно.

Главная задача государства – сделать все, чтобы у наших героев, у наших воинов из всех родов войск было все необходимое для защиты государства, чтобы было самое современное оружие. Это непросто, это стоит многих усилий, это требует многочисленных переговоров, но мы обеспечим такие поставки. Украина выйдет на уровень, когда будет нивелировано огневое преимущество оккупантов,

– сказал президент.

Он подчеркнул, что для этого сейчас используются все возможности. Начиная с дипломатических, заканчивая политическими и информационными.

Обращение Владимира Зеленского 3 июля: смотрите видео