Судья Печерского суда Киева отправила активиста протеста на Банковой под круглосуточный домашний арест, хотя материалы по его делу неоднозначные. Однако это не первый случай, когда она вынесла решение при отсутствии доказательной базы.

В 2016 году Кристина Константинова разрешила обыск квартиры активиста Автомайдана. Об этом рассказала исполнительный директор общественной организации Фонд DEJURE Ирина Шиба в своем блоге "Честь и НЕчесть".

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Как Константинова причастна к делу в отношении Януковича

В то же время тогда в постановлении об обыске вообще не было указано, какая связь между обстоятельствами дела и соответствующим активистом, пояснила Ирина Шиба.

Она добавила, что по информации других активистов, обыск провели из-за того, что автомайдановец сфотографировал председателя Голосеевского суда на незадекларированном авто.

При этом Константинова выносила решение в пользу Януковича. Не дала следствию возможность установить, с кем общался Янукович перед бегством в Россию,

– отметила Ирина Шиба.



Исполнительный директор DEJURE сообщила, что не "любит" активистов и гражданский муж судьи Виктор Кицюк, который во времена Майдана помогал преследовать протестующих за поездку в Межигорье. Также с его помощью их лишали водительских прав без надлежащих доказательств нарушений.

Справка. 29 марта активисту Роману Ратушному избрали меру пресечения, его обвиняют в хулиганстве под Офисом президента 20 марта.

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