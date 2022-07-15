Об актуальной ситуации с выплатами для ВПЛ в эфире национального телемарафона рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная. 24 канал передает детали.

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Сколько средств государство уже выплатило внутренне перемещенным лицам

Марина Лазебная сообщила, что всего с начала полномасштабного вторжения россии Украина выплатила внутренне перемещенным гражданам более 22,5 миллиарда гривен помощи. Чиновница подчеркнула, что больше всего таких выплат удалось осуществить в апреле – 2,3 миллиона человек, которые нуждались в помощи от государства, и получили свои средства.

Далее мы двигались по тому алгоритму, когда есть общины, куда люди не могут возвращаться – где ведутся активные боевые действия или временно оккупированные территории. Таким образом, у нас сегодня ежемесячно 1,7 – 1,8 миллионам внутренне перемещенных лиц государство обеспечивает выплату им пособий на проживание,

– отметила министр.

Какие существуют задержки в выплатах

Чиновница отметила, что одной из причин задержек выплат для ВПЛ является то, что в казначействе должны быть на это деньги. Кроме того, средства должны начислять органы социальной защиты, и сейчас часть этой работы на центральном уровне выполняет непосредственно Министерство социальной политики, а большую часть – региональные социальные службы, подразделения и управления социальной защиты населения.

В западных регионах, поверьте мне, это тоже большая нагрузка на людей (работников социальных служб – ред. 24 канал). Все трудятся, все хотят помочь людям, учесть все заявки. Как только заявки к нам поступают, мы сразу передаем их в казначейство, а казначейство – уже дальше, в регионы,

– объяснила Лазебная.

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Министр добавила, что средства продолжают поступать и выплачиваться внутренне перемещенным лицам. В частности, недавно прошел последний транш – Минсоцполитики передало заявку на финансирование на 3,9 миллиарда гривен. Чиновница подчеркнула, что это выплаты для более 1 миллиона человек, и к концу этой недели эти деньги должны уже поступить на их счета.

Поэтому, поверьте, это приоритет. Каждый день начинаем с того, где и какой регион, где задержка, где и с чем нужно помочь, чтобы люди быстро получали (выплаты – ред. 24 канал). Но еще раз подтверждаю, что средства у государства есть, это самое главное. Растут потребности людей, но мы стараемся делать все очень оперативно,

– убеждает министр социальной политики.

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