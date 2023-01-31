Заметим, что такое решение приняли ради того, чтобы была справедливость. Собственно, теперь выплаты будут напрямую зависеть от того, где находится военнослужащий и задачу какой сложности он выполняет.

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С тех пор как начнет действовать новый порядок и каким он будет

Известно, что нововведения вступят в силу 1 февраля 2023 года. Согласно им, выплаты в 100 тысяч гривен будут получать только военнослужащие, которые находятся непосредственно на передовой. То же касается семей пленных и пропавших без вести – выплата вознаграждений в размере 100 тысяч гривен для них будет сохраняться.

Анонсированные изменения будут касаться исключительно военнослужащих и сотрудников системы МВД, находящихся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочников и курсантов вузов, офицеров управлений и штабов, а также некоторых других категорий,

– говорится в заявлении.

Там также отмечено, что сейчас все военнослужащие, в том числе срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. Собственно, такую же сумму получают бойцы ВСУ, что, очевидно, совсем несправедливо.

Обратите внимание! С 1 февраля 2023 года минимальные ежемесячные заработные платы для всех военнослужащих Вооруженных Сил Украины, представителей Национальной гвардии и Государственной пограничной службы будут составлять не менее 20 100 гривен. А вот сотрудники ГСЧС и Национальной полиции будут получать ежемесячные выплаты на уровне не менее 17 000 гривен, согласно новым порядкам.

Напомним, что в конце 2022 года президент подписал закон №8081 об отпусках военнослужащим. В нем говорится, что во время военного положения военнослужащие имеют право брать часть ежегодного основного отпуска не более чем на 10 дней по семейным обстоятельствам и по другим уважительным причинам. При этом будет сохраняться денежное обеспечение.