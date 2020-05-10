Выпуск новостей за 11:00: День матери. Открытие рынков в Киеве

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 11:00 – сегодня в Украине отметят День матери. Его празднуют в каждое второе воскресенье мая. С сегодняшнего дня в Киеве откроют еще 19 продовольственных рынков. В КГГА озвучили, где именно заработают базары и какие будут требования к ним.

Также в выпуске новостей на 24 канале:

У берегов Африки пираты похитили украинца, он был членом экипажа грузового судна.

В Минске арестовали активистов, которые пытались привлечь внимание общественности к опасности проведения парада на фоне пандемии COVID-19 и пришли с гробом в центр белорусской столицы.

Эпицентром распространения коронавируса в Украине остается Буковина. Там за сутки почти сотня новых случаев, сообщают в облгосадминистрации.