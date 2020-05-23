Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
МАССОВОЕ УБИЙСТВО НА ЖИТОМИРЩИНЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ААВИАКАТАСТРОФА В ПАКИСТАНЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Выпуск новостей за 11:00: Новый эпицентр COVID-19 в мире. Запуск общественного транспорта Киева

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 11:00 – Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронавируса. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Общественный транспорт сегодня все же запустят в Киеве. Это решили в городской администрации на заседании специальной комиссии.

Також у випуску новин на 24 каналі

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ. Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.

Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.
Теги: Латинськая Америка Коронавирус COVID-19 ВОЗ Транспорт Новости Киева Выпуск новостей
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
У Путина серьезные проблемы – Кадырова подкосил коронавирус
22 мая , 22:30 У Путина серьезные проблемы – Кадырова подкосил коронавирус
Іван Яковина
Гонконг готовится к последней битве со злом
22 мая , 21:00 Гонконг готовится к последней битве со злом
Артур Харитонов
5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
22 мая , 13:28 5D электрокамины: как работают, какие бывают и в чем их особенность
Марта Пономаренко