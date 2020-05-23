Выпуск новостей за 11:00: Новый эпицентр COVID-19 в мире. Запуск общественного транспорта Киева

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 11:00 – Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронавируса. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения. Общественный транспорт сегодня все же запустят в Киеве. Это решили в городской администрации на заседании специальной комиссии.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Кількість нових хворих на коронавірус в Україні знижується другий день поспіль. Вже одужали 344 людини. За останню добу зафікмували понад 400 нових випадків, повідомляють у МОЗ. Складною ситуація з коронавірусом залишається на Буковині. Там кількість хворих на наближається до 3 тисяч.

Дональд Трамп пожертвував свою зарплату за 3 місяці на розробку вакцини від COVID-19.

Житомирському стрільцю, що напередодні розстріляв сімох людей повідомили про підозру.