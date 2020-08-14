В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 12:00 – количество больных коронавирусом стремительно увеличивается. Недуг обнаружили у 1 732 украинцев. Это почти на полторы сотни больше, чем в предыдущие сутки. Предпосылок для доллара по тридцать гривен нет. Об этом заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко в эксклюзивном интервью журналу "Фокус".

Также в выпуске новостей на 24 канале: В Швейцарских Альпах продолжается поисковая операция мужчины, который вместе с группой экстрималов решил спуститься в ущелье горы. Великобритания внедряет 14-дневный карантин для всех прибывших из Франции, Нидерландов и Мальты. Между тем США планируют ввести санкции против Беларуси. Об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.