В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 13:00 – в Иране назвали дополнительную причину авиакатастрофы самолета МАУ. Мол, комплекс противовоздушной обороны, который по ошибке сбил самолет, был неправильно настроен. На Буковину пришли первые деньги для борьбы с последствиями июньского наводнения. Убытки составляют более миллиарда гривен, правительство выделило пока 30 миллионов.

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