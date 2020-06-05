В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 16:00 – Венецию затопило из-за сильного прилива. Все из-за шторма, который начался в Атлантическом океане и впоследствии накрыл северную Италию. Протесты в США из-за смерти Флойда до сих пор продолжаются. Власти ввели национальную гвардию и комендантский час в некоторых штатах. Полиция применяет силу и задерживает людей.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Від сьогодні в Україні запроваджують нові пом'якшення карантину. Уряд дозволив повноцінно працювати закладам харчування, тобто кафе та ресторани зможуть приймати гостей у приміщеннях. Церкви можуть проводити богослужіння, але з обмеженнями – одна людина на 5 квадратних метрів. А люди, старші 60 років, зможуть знову покидати оселю. Також відкривається й внутрішнє авіасполучення за дотримання правил карантину.

Під стінами парламенту активісти вимагали звільнення Арсена Авакова. Мітингувальники палили фаєри, а один з них намагався підпалити себе. Чоловіка вчасно загасили і він продовжив брати участь в акції.

Російські найманці сьогодні 5 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Один наш воїн отримав поранення.