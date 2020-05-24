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Выпуск новостей за 19:00: Очередь на входе в Киевский зоопарк. Заробитчане в Польше и Чехии

Выпуск новостей - Читати новину українською

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – огромная очередь в Киевский зоопарк. Реконструированный зверинец открылся только вчера, а уже сегодня киевляне массово ринулись смотреть на новые виды животных. Министерство иностранных дел Чехии заявило, что их экономика нуждается в работниках для сезона работ. Между тем, правительство Польши также упростило въезд для заробитчан сезонных работ.

Також у випуску новин на 24 каналі:

Столична поліція відзвітувала, що акція "Стоп реванш" у середмісті столиці закінчилася. Організував її на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" та виступали проти політики президента Зеленського.

У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ.

У Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину.

Теги: Новости Киева Выпуск новостей
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