Выпуск новостей за 19:00: Очередь на входе в Киевский зоопарк. Заробитчане в Польше и Чехии

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 19:00 – огромная очередь в Киевский зоопарк. Реконструированный зверинец открылся только вчера, а уже сегодня киевляне массово ринулись смотреть на новые виды животных. Министерство иностранных дел Чехии заявило, что их экономика нуждается в работниках для сезона работ. Между тем, правительство Польши также упростило въезд для заробитчан сезонных работ.

Також у випуску новин на 24 каналі: Столична поліція відзвітувала, що акція "Стоп реванш" у середмісті столиці закінчилася. Організував її на Майдані Незалежності "Рух опору проти капітуляції" та виступали проти політики президента Зеленського. У Гонконзі поновилися протести, поліція використовує водомети та сльозогінний газ. У Ватикані відкриють музеї після трьох місяців карантину.