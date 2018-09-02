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Выпуск новостей 9:00: Ситуация на фронте. Убийство ученого в Николаеве

Выпуск новостей 83 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 сентября по состоянию на 9:00 – в минувшие сутки один наш боец погиб, еще двое получили ранения, боевики в очередной раз проигнорировали "школьное перемирие", режим тишины российские наемники нарушили 11 раз. В Николаеве нашли убитым известного украинского ученого и исследователя Голодомора, Николая Шитюка, тело мужчины нашли в квартире, которую он арендовал на 3 часа.

Также в выпуске:

Накануне нового учебного года украинский портал составил рейтинг лучших школ Украины.

Боевики нашли виновных в убийстве своего главаря, мол, это четверо представителей украинской диверсионной группы.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Жертвы Операция Объединенных сил Война на Донбассе Криминальные новости Новости Николаева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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