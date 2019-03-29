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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
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      Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 09:00 – журналисты выяснили, что первый заместитель главы БПП Игорь Кононенко вместе с братьями Суркисами вероятно причастен к схемам по выводу миллионов гривен из нескольких облэнерго. Боевики в очередной раз применили минометы калибра 120 и 82 миллиметров и стрелковое оружие. В общем оккупанты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Также в выпуске:

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      Теги: Война на Донбассе Энергетика Коррупция Игорь Кононенко Блок Петра Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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