Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 09:00 – журналисты выяснили, что первый заместитель главы БПП Игорь Кононенко вместе с братьями Суркисами вероятно причастен к схемам по выводу миллионов гривен из нескольких облэнерго. Боевики в очередной раз применили минометы калибра 120 и 82 миллиметров и стрелковое оружие. В общем оккупанты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Также в выпуске: В Италии столкнулись два поезда: по меньшей мере 50 человек ранены. В производстве против беглого олигарха Сергея Курченко о подозрении сообщили соратникам Петра Порошенко. В аэропорту Сиднея отменили сотни рейсов из-за пожара на диспетчерской башне.

Источник: 24 канал