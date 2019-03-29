Выпуск новостей за 09:00: Аферы Кононенко в энергетике. Новости с фронта
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 09:00 – журналисты выяснили, что первый заместитель главы БПП Игорь Кононенко вместе с братьями Суркисами вероятно причастен к схемам по выводу миллионов гривен из нескольких облэнерго. Боевики в очередной раз применили минометы калибра 120 и 82 миллиметров и стрелковое оружие. В общем оккупанты семь раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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Источник: 24 канал
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