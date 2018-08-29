Выпуск новостей за 09:00: Нарушение "школьного перемирия". Годовщина Иловайской трагедии
В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 09:00 – обстрелы из танков и гранатометов – так прошла первая ночь тишины на Донбассе, хотя от полуночи там должно было заработать очередное "школьное перемирие". 366 погибших, 158 пропавших без вести, 429 раненых и 128 пленных – это только официальные цифры потерь в результате выхода наших войск из Иловайска ровно 4 года назад.
Также в выпуске:
Украина увеличит военное присутствие в Азовском море.
Во Львове готовят собак-визитеров, которые призваны помогать детям с инвалидностью и пожилым людям.
Россия задержала уже более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты.
Источник: 24 канал
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