Выпуск новостей за 09:00: Нарушение "школьного перемирия". Годовщина Иловайской трагедии

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 09:00 – обстрелы из танков и гранатометов – так прошла первая ночь тишины на Донбассе, хотя от полуночи там должно было заработать очередное "школьное перемирие". 366 погибших, 158 пропавших без вести, 429 раненых и 128 пленных – это только официальные цифры потерь в результате выхода наших войск из Иловайска ровно 4 года назад.

Также в выпуске: Украина увеличит военное присутствие в Азовском море. Во Львове готовят собак-визитеров, которые призваны помогать детям с инвалидностью и пожилым людям. Россия задержала уже более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты.