Выпуск новостей за 09:00: Обострение на Донбассе. 100-летие "красного террора"

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 09:00 – несмотря на так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, за эти сутки на Востоке стало напряженнее. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций. Снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918-ом. Со времени "красного террора" прошло 100 лет.

Также в выпуске: На сайте Белого дома продолжается сбор подписей под петицией в поддержку Олега Сенцова. Четыре года назад были подписаны первые Минские соглашения. Харьковщина страдает от рекордной жары. Мощный тайфун в Японии унес жизни десятерых человек. Российские и сирийские истребители атаковали сирийский город Идлиб.