Выпуск новостей за 09:00: Обострение на Донбассе. 100-летие "красного террора"
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 09:00 – несмотря на так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, за эти сутки на Востоке стало напряженнее. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций. Снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918-ом. Со времени "красного террора" прошло 100 лет.
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Источник: 24 канал
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