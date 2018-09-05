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Выпуск новостей за 09:00: Обострение на Донбассе. 100-летие "красного террора"

Выпуск новостей 16 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 09:00 – несмотря на так называемое "школьное перемирие" на Донбассе, за эти сутки на Востоке стало напряженнее. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций. Снимали скальпы, сдирали кожу, распинали и забивали до смерти – все это, не считая массовых расстрелов, украинцы пережили в 1918-ом. Со времени "красного террора" прошло 100 лет.

Также в выпуске:

На сайте Белого дома продолжается сбор подписей под петицией в поддержку Олега Сенцова.

Четыре года назад были подписаны первые Минские соглашения.

Харьковщина страдает от рекордной жары.

Мощный тайфун в Японии унес жизни десятерых человек.

Российские и сирийские истребители атаковали сирийский город Идлиб.

Теги: Выпуск новостей История Операция Объединенных сил Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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