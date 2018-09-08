Выпуск новостей за 09:00: Обострение на фронте. Побег убийцы из СИЗО

В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки враг 32 раза открывал огонь по украинским позициям вдоль всей линии фронта, один украинский военный погиб, двое получили ранения. Виталия Пушкина, 1999 года рождения, который отбывал наказание в СИЗО за умышленное убийство, разыскивают уже вторые сутки. Его отсутствие заметили только в четверг, 6 сентября, вечером.

Также в выпуске: Катаклизмы в Японии продолжаются, по страной промчался самый мощный за 25 лет тайфун. Международные соревнования на велотреке в Киеве. Уровень зарплаты и медицинского обеспечения патрульных в Украине не добавляет полицейским мотивации работать.