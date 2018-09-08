Выпуск новостей за 09:00: Обострение на фронте. Побег убийцы из СИЗО
В выпуске новостей за 8 сентября по состоянию на 09:00 – за прошедшие сутки враг 32 раза открывал огонь по украинским позициям вдоль всей линии фронта, один украинский военный погиб, двое получили ранения. Виталия Пушкина, 1999 года рождения, который отбывал наказание в СИЗО за умышленное убийство, разыскивают уже вторые сутки. Его отсутствие заметили только в четверг, 6 сентября, вечером.
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Источник: 24 канал
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