Выпуск новостей за 09:00: Петиция в поддержку Сенцова. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 09:00 – украинские художники запустили флешмоб в поддержку Олега Сенцова с требованием освободить его из российской тюрьмы. И призывают каждого подписать петицию на сайте Белого дома. Несмотря на так называемое "школьное " перемирие" на Донбассе, боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Также в выпуске: Более 600 беженцев спасли у берегов Испании. Украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает уже 114 день. В Индии достраивают самую высокую из существующих статуй.