Выпуск новостей за 09:00: Петиция в поддержку Сенцова. Обстрелы на Донбассе
В выпуске новостей за 4 сентября по состоянию на 09:00 – украинские художники запустили флешмоб в поддержку Олега Сенцова с требованием освободить его из российской тюрьмы. И призывают каждого подписать петицию на сайте Белого дома. Несмотря на так называемое "школьное " перемирие" на Донбассе, боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.
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Источник: 24 канал
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