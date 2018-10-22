Выпуск новостей за 09:00: Проблема воды в оккупированном Крыму. Сутки на фронте
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 09:00 – Крым больше не под украинским контролем, и власть отказалась поставлять оккупантам воду из Днепра. Поэтому они прибегли к радикальным шагам, буквально воруют воду из Херсонщины. Враг 19 раз открывал огонь по позициям Вооруженных сил Украины и применял запрещенные минскими соглашениями минометы. Трое украинских военных ранены.
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Источник: 24 канал
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