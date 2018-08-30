Выпуск новостей за 09:00: Санкции за Керчинский мост. Угроза гриппа

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 09:00 – 19 компаний, которые незаконно строили мост в Керчи, попадут под санкции в Украине. Такое решение принял Кабмин, окончательное решение должен принять СНБО. "Мичиган", "Сингапур" Колорадо" – три штамма гриппа, которые угрожают украинцам в этом сезоне.

Также в выпуске: Ситуация на фронте. Скандал в Консерватории Киева. 28 сентября стартует первый рейс в европейские столицы – Ригу, Минск, Вильнюс.