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Выпуск новостей за 09:00: Санкции за Керчинский мост. Угроза гриппа

Выпуск новостей 17 Читати новину українською

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 09:00 – 19 компаний, которые незаконно строили мост в Керчи, попадут под санкции в Украине. Такое решение принял Кабмин, окончательное решение должен принять СНБО. "Мичиган", "Сингапур" Колорадо" – три штамма гриппа, которые угрожают украинцам в этом сезоне.

Также в выпуске:

Ситуация на фронте.

Скандал в Консерватории Киева.

28 сентября стартует первый рейс в европейские столицы – Ригу, Минск, Вильнюс.

Теги: Выпуск новостей Грипп в Украине Санкции
Источник: 24 канал
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