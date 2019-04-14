Выпуск новостей за 09:00: Ситуация на фронте. Стрельба в Австралии

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 09:00 – боевики обстреляли окрестности Авдеевки, Новотроицкого, Лебединского и поселка Южное. Среди украинских воинов потерь нет, зато двоих оккупантов уничтожили, пять – ранены. Вблизи клуба в Австралии неизвестные открыли огонь из автомобиля просто по толпе. В результате инцидента погиб один охранник, еще трое получили ранения.

Также в выпуске: В Одессе неравнодушные горожане устроили акцию протеста против застройки Летнего театра. Евросоюз исключил из санкционного списка девять человек из окружения Януковича. Зеленский заявил, что не поехал сдавать анализы на НСК "Олимпийский", потому что была угроза провокаций против него.

Источник: 24 канал