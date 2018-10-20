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      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
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      Выпуск новостей за 09: 00: Переписка политзаключенных. 3D-шедевры из соломы

      Выпуск новостей 54 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 09:00 – письмами обменялись Олег Сенцов и Александр Кольченко. В начале недели Александр написал Олегу, что ему жаль, что цель пленника так и не достигнута – многие украинцы и до сих пор в застенках Кремля. На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы.Он заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы

      Также в выпуске:

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      Перемирия на Донбассе так и нет: за сутки 16 обстрелов и один раненный.

      Существуют 4 основные версии падения самолета СУ-25 во время учений "Чистое небо".

      Теги: Новости культуры Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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