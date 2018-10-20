Выпуск новостей за 09: 00: Переписка политзаключенных. 3D-шедевры из соломы

В выпуске новостей за 20 октября по состоянию на 09:00 – письмами обменялись Олег Сенцов и Александр Кольченко. В начале недели Александр написал Олегу, что ему жаль, что цель пленника так и не достигнута – многие украинцы и до сих пор в застенках Кремля. На Житомирщине бывший учитель физкультуры создает объемные картины из соломы.Он заготавливает все материалы для полотен и создает авторские рамы

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