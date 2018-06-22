Выпуск новостей за 10:00: День скорби и памяти. Ситуация на фронте

Выпуск новостей за 10:00: День скорби и памяти. Ситуация на фронтеВыпуск новостей 10 Читати новину українською
В выпуске новостей за 22 июня состоянию на 10:00 – 22 июня в Украине чтят память жертв войны, ровно 77 лет назад в четыре часа утра немецкая авиация начала бомбить Киев. Российско-оккупационные войска 29 раз открывали огонь, один украинский защитник получил осколочное ранение.
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В Соломенском районе Киева неизвестные бросили коктейль Молотова в отделение "Ощадбанка".
Из оккупированного Крыма экспортируют зерно в Сирию.
Спасатели предупреждают о резком изменении погоды в большинстве областей Украины.
Источник: 24 канал
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