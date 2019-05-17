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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Выпуск новостей за 10:00: Финалисты Евровидения-2019. Смерч на Житомирщине

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 10:00 – в Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса. На нем жюри и зрители выбрали вторую десятку финалистов, первая же стало известна еще 14 мая. В Житомирской области возле села Пилиповичи над полями пронесся смерч. Ураган повредил 39 домов и обесточил две улицы.

      Также в выпуске:

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      В столичном Соломенском суде выбирают меру пресечения экс-командующему Нацгвардии Юрию Аллерову. Его подозревают в завладении госимуществом более чем на 80 миллионов гривен.

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      Теги: Евровидение Непогода в Украине Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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