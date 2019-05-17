Выпуск новостей за 10:00: Финалисты Евровидения-2019. Смерч на Житомирщине

В выпуске новостей за 17 мая по состоянию на 10:00 – в Тель-Авиве завершился второй полуфинал песенного конкурса. На нем жюри и зрители выбрали вторую десятку финалистов, первая же стало известна еще 14 мая. В Житомирской области возле села Пилиповичи над полями пронесся смерч. Ураган повредил 39 домов и обесточил две улицы.

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