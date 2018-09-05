Выпуск новостей за 10:00: Экологическое бедствие в Херсоне. Авиаудар по Сирии

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 10:00 – жители пограничной Преображенки уже десять дней жалуются на резкое ухудшение здоровья. Местные медики ничем помочь не могут, ибо не знают, какие именно химические элементы травят село. Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб. Погибли 13 гражданских людей.

Также в выпуске: В Киеве открыли новую ледовую арену международного класса. На сайте Белого дома продолжается сбор голосов за петицию в поддержку Сенцова. Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.