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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ТАЙФУН "ДЖЕБИ" УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Выпуск новостей за 10:00: Экологическое бедствие в Херсоне. Авиаудар по Сирии

Выпуск новостей 20 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 10:00 – жители пограничной Преображенки уже десять дней жалуются на резкое ухудшение здоровья. Местные медики ничем помочь не могут, ибо не знают, какие именно химические элементы травят село. Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб. Погибли 13 гражданских людей.

Также в выпуске:

В Киеве открыли новую ледовую арену международного класса.

На сайте Белого дома продолжается сбор голосов за петицию в поддержку Сенцова.

Боевики увеличили количество обстрелов украинских позиций.

Теги: Война в Сирии Жертвы Новости Херсона Экология Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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