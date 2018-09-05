Выпуск новостей за 10:00: Экологическое бедствие в Херсоне. Авиаудар по Сирии
В выпуске новостей за 5 сентября по состоянию на 10:00 – жители пограничной Преображенки уже десять дней жалуются на резкое ухудшение здоровья. Местные медики ничем помочь не могут, ибо не знают, какие именно химические элементы травят село. Российские и сирийские бомбардировщики атаковали провинцию Идлиб. Погибли 13 гражданских людей.
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Источник: 24 канал
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