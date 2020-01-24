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      Выпуск новостей за 10:00: Карантин в школах Житомира. ДТП в Днепре

      Выпуск новостей 18 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 января по состоянию на 10:00 – в Житомире из-за большого количества больных гриппом и ОРВИ школы закрыли на карантин. В городе уже зафиксировали пять смертей от вируса. Количество больных детей растет. За три дня заболели более 500 школьников. В Днепре пьяный водитель наехал на пешеходов. Четыре человека травмированы, среди них 12-летний мальчик.

      Также в выпуске:

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      Теги: Новости Днепра Новости Житомира Аварии и ДТП Выпуск новостей
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