Выпуск новостей за 10:00: Мировые дипломаты о выборах. Голосование на передовой

В выпуске новостей за 21 апреля состоянием на 10:00 – украинскую президентскую кампанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой. А результат первого тура стал довольно неожиданным. Его противопоставляли российским выборам, на которых результат известен заранее. Первые армейцы уже отдали свои голоса за будущего президента Украины.

Также в выпуске: Украинцы уже успели проголосовать за рубежом, в частности участки открылись в Румынии, Таиланде, Израиле и Японии. Главный телеканал России ежедневно подает выборы в Украине, как главную тему дня.

Источник: 24 канал