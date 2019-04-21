Выпуск новостей за 10:00: Мировые дипломаты о выборах. Голосование на передовой
В выпуске новостей за 21 апреля состоянием на 10:00 – украинскую президентскую кампанию в мире назвали самой демократичной, хоть и довольно непредсказуемой. А результат первого тура стал довольно неожиданным. Его противопоставляли российским выборам, на которых результат известен заранее. Первые армейцы уже отдали свои голоса за будущего президента Украины.
Также в выпуске:
Украинцы уже успели проголосовать за рубежом, в частности участки открылись в Румынии, Таиланде, Израиле и Японии.
Главный телеканал России ежедневно подает выборы в Украине, как главную тему дня.
Источник: 24 канал
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