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Выпуск новостей за 10:00: Новейшее российское оружие на Донбассе. Завещание Сенцова

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 10:00 – миссия ОБСЕ обнаружила на Донбассе новейшие системы радиоэлектронной борьбы из России. Комплексы поступили на вооружение российской армии лишь в 2018 году и способны глушить сигналы и вносить хаос в работу телекоммуникационных систем. Состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться, поэтому он написал завещание на свое творчество.

Также в выпуске:

В Днепре правоохранители задержали бывшего бойца АТО и тревел-блогера Валерия Ананьева – ему будут избирать меру пресечения.

24 раза за прошедшие сутки оккупанты обстреливали позиции украинских ВСУ, один военный погиб.

В России стартовали масштабные военные учения "Восток-2018", участие в которых примут более 300 тысяч армейцев, 36 тысяч единиц наземной техники и тысяча единиц воздушной.

Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Война на Донбассе Новости России
Источник: 24 канал
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