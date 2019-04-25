Выпуск новостей за 10:00: Обстрелы на фронте. Дело об убийстве Екатерины Гандзюк

В выпуске новостей за 25 апреля состоянием на 10:00 – враг накрыл позиции украинских защитников минометным огнем почти по всей линии фронта. Под обстрелами несколько поселков на Луганщине, окраины Авдеевки под Донецком. Владиславу Мангеру, предполагаемому заказчику нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, изменили статью обвинения.

Также в выпуске: Депутаты принимают Закон о функционировании украинского языка как государственного. В Госдепе США осудили указ Путина о выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО. Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

Источник: 24 канал