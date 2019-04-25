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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 10:00: Обстрелы на фронте. Дело об убийстве Екатерины Гандзюк

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 апреля состоянием на 10:00 – враг накрыл позиции украинских защитников минометным огнем почти по всей линии фронта. Под обстрелами несколько поселков на Луганщине, окраины Авдеевки под Донецком. Владиславу Мангеру, предполагаемому заказчику нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, изменили статью обвинения.

      Также в выпуске:

      Депутаты принимают Закон о функционировании украинского языка как государственного.

      В Госдепе США осудили указ Путина о выдаче российских паспортов украинцам в ОРДЛО.

      Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

      blog_ava
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
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      Теги: Война на Донбассе Дело Екатерины Гандзюк Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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