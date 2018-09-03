Выпуск новостей за 10:00: Пожар в музее Рио-де-Жанейро. Согласительный совет

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 10:00 – в Рио-де-Жанейро сгорел старейший исторический музей страны. Национальному музею Бразилии было 200 лет и он накопил за века более 20 миллионов экспонатов. Все они теперь уничтожены. Сегодня депутаты впервые после каникул соберутся на заседание согласительного совета.

Также в выпуске:

В Украине официально стартовал новый учебный год.

На Донбассе так называемое "школьное" перемирие" так и не наступило. 16 прицельных обстрелов боевики осуществили по позициям украинских сил за минувшие сутки.

На Львовщине стартуют масштабные военные учения.

В США завершилась церемония похорон сенатора Джона Маккейна.

Гражданин Молдовы пытался в багажнике провезти на территорию Украины своего соотечественника.