Выпуск новостей за 10:00: Пожар в музее Рио-де-Жанейро. Согласительный совет
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 10:00 – в Рио-де-Жанейро сгорел старейший исторический музей страны. Национальному музею Бразилии было 200 лет и он накопил за века более 20 миллионов экспонатов. Все они теперь уничтожены. Сегодня депутаты впервые после каникул соберутся на заседание согласительного совета.
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Источник: 24 канал
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