Выпуск новостей за 10:00: Прощальная церемония с Маккейном. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 30 августа по состоянию на 09:00 – Америка прощается с Джоном Маккейном. Первая траурная церемония закончилась в Аризоне, на которую пришли не только друзья и семья, но и военнослужащие и обычные граждане. Боевики не соблюдают "школьного перемирия", за сутки они 18 раз обстреляли позиции украинских военных.

Также в выпуске: Украина готовит санкции против 19-ти компаний, которые незаконно строили Керченский мост в оккупированном Крыму. Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда в Европейские столицы. В Минздраве рассказали, что украинцам угрожают три штамма гриппа этого сезона.