Выпуск новостей за 10:00: Розыск Вадима Титушко. Секс-бизнес в Украине

В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 10:00 – печально известного Вадима Титушко, фамилия которого стала общим названием для нанятых провокаторов, объявили в розыск. Его подозревают в совершении разбойных нападений с целью ограбления в составе организованной группы. В Киеве и Днепре разоблачили преступников, которые привлекали девушек к оказанию интимных услуг.

Также в выпуске: На передовую боевики вернули танки. После длительного затишья враг обстрелял поселок Лебединское. Россия второй раз отказала Архиепископу Клименту в помиловании Олега Сенцова. В Киеве столкнулись сразу 7 авто, есть пострадавшие. На Харьковщине неизвестные подожгли машину местного активиста Анатолия Бангена.