Выпуск новостей за 10:00: Розыск Вадима Титушко. Секс-бизнес в Украине
В выпуске новостей за 28 августа по состоянию на 10:00 – печально известного Вадима Титушко, фамилия которого стала общим названием для нанятых провокаторов, объявили в розыск. Его подозревают в совершении разбойных нападений с целью ограбления в составе организованной группы. В Киеве и Днепре разоблачили преступников, которые привлекали девушек к оказанию интимных услуг.
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Источник: 24 канал
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