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      БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ

      Выпуск новостей за 10:00: Санкции для СМИ. Пизанская башня выравнивается

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 ноября по состоянию на 10:00 – депутаты от БПП предлагают наказывать украинских журналистов за клевету лишением свободы на срок до трех лет. Эксперты уверяют, что нынешний законопроект жестче диктаторских законов Януковича. Благодаря стараниям инженеров, Пизанская башня прекратила падать, даже несколько выровнялась. В 2001 году она стала на пол метра ровнее.

      Также в выпуске:

      Депутаты в Верховной Раде до утра принимали государственный бюджет на 2019 год.

      После бессонной ночи около 30 депутатов пришли на работу в сессионный зал.

      Петр Порошенко 23 ноября подписал закон о растаможке авто на еврономерах.

      Теги: журналисты СМИ Санкции Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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