Выпуск новостей за 10:00: Савченко и полиграф. Суд по делу Бубенчика
В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 10:00 – сегодня должна состояться проверка Надежды Савченко на детекторе лжи. Майдановцу Ивану Бубенчику суд сегодня должен избрать меру пресечения.
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Источник: 24 Канал
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