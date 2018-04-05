Выпуск новостей за 10:00: Савченко и полиграф. Суд по делу Бубенчика

В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 10:00 – сегодня должна состояться проверка Надежды Савченко на детекторе лжи. Майдановцу Ивану Бубенчику суд сегодня должен избрать меру пресечения.

Также в выпуске: В Великобритании сообщили, где изготовили ядовитое вещество "Новичок". Пророссийские боевики 39 раз открывали огонь по нашим позициям на Донбассе. Ночью произошел пожар на Приднепровской ТЭС.