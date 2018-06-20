Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Новый аудитор НАБУ

Выпуск новостей за 10:00: Ситуация на фронте. Новый аудитор НАБУВыпуск новостей 15 Читати новину українською
В выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 10:00 – на Донбассе пророссийские боевики используют тяжелое вооружение, ранены трое украинских военных. Петр Порошенко назначил нового аудитора НАБУ, должность занял Павел Жебривский.
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Источник: 24 канал
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