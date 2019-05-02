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      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 10:00: Смерч в Кировоградской области. Туристический Львов

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 10:00 – смерч пронесся по селу Злынка, на Кировоградщине. Уникальные кадры снял на свой телефон местный житель, а когда стихия отдалилась – смельчак не сдался и поехал следом. Львов стал одним из самых популярных авианаправлений Украины. Только за апрель 2019 года Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48,2%.

      Также в выпуске:

      За минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз били по позициям наших защитников.

      С 1 мая вступили в силу нормы закона о жилищно-коммунальных услугах, которыми вводятся штрафы за задолженность.

      Бундестаг призывают признать Голодомор геноцидом украинского народа.

      В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли два человека.

      Первомайские протесты в Париже закончились применением слезоточивого газа и водометов.

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      Теги: Выпуск новостей Кировоградская область авиация Стихийный бедствия Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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