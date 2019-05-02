Выпуск новостей за 10:00: Смерч в Кировоградской области. Туристический Львов
В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 10:00 – смерч пронесся по селу Злынка, на Кировоградщине. Уникальные кадры снял на свой телефон местный житель, а когда стихия отдалилась – смельчак не сдался и поехал следом. Львов стал одним из самых популярных авианаправлений Украины. Только за апрель 2019 года Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48,2%.
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