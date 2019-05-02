Выпуск новостей за 10:00: Смерч в Кировоградской области. Туристический Львов

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 10:00 – смерч пронесся по селу Злынка, на Кировоградщине. Уникальные кадры снял на свой телефон местный житель, а когда стихия отдалилась – смельчак не сдался и поехал следом. Львов стал одним из самых популярных авианаправлений Украины. Только за апрель 2019 года Международный аэропорт "Львов" имени Даниила Галицкого увеличил пассажиропоток на 48,2%.

Также в выпуске: За минувшие сутки пророссийские боевики 18 раз били по позициям наших защитников. С 1 мая вступили в силу нормы закона о жилищно-коммунальных услугах, которыми вводятся штрафы за задолженность. Бундестаг призывают признать Голодомор геноцидом украинского народа. В столице Венесуэлы во время массовых акций против действующего диктаторского режима погибли два человека. Первомайские протесты в Париже закончились применением слезоточивого газа и водометов.

Источник: 24 канал