Выпуск новостей за 10:00: Снятие санкций с Клюева. Наводнение в Японии

В выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 10:00 – Европейский суд аннулировал санкции против главы администрации Януковича Андрея Клюева, потому что Генпрокуратура не предоставила достаточных доказательств того, что он подрывал верховенство права в Украине. В Японии от наводнений пострадали уже две сотни человек. Еще десятки человек пропали без вести, их продолжают искать.

Также в выпуске: В Брюсселе началось заседание Североатлантического совета, в котором примет участие Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. 11 детей, которые отдыхали в отеле "Водоспад" в Яремче Ивано-Франковской области, доставили в больницу с отравлением. Сегодня в Раде могут проголосовать за увольнение старого и назначение нового состава ЦИК.