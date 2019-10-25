Выпуск новостей за 10:00: Взрыв гранаты в Киеве. Похолодание в Украине

В выпуске новостей за 25 октября состоянию на 10:00 – граната разорвалась прямо посреди торговых палаток в Киеве, повредила несколько МАФов, выбила стекло. Бросил ее неизвестный, обошлось без пострадавших. Температура по всей части территории страны будет не более 18 градусов. Усилится ветер, будут ощутимы первые признаки будущего похолодания. А с началом следующей недели будет 3-6 градусов тепла.

Также в выпуске: В Киеве зафиксировали заболевания дифтерии у 9-летнего ученика. Россия возместит Украине более миллиарда долларов за ущерб из-за аннексии Крыма. В Лувре открылась выставка до пятисотой годовщины смерти Леонардо да Винчи.