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      Выпуск новостей за 10:00: Взрыв гранаты в Киеве. Похолодание в Украине

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября состоянию на 10:00 – граната разорвалась прямо посреди торговых палаток в Киеве, повредила несколько МАФов, выбила стекло. Бросил ее неизвестный, обошлось без пострадавших. Температура по всей части территории страны будет не более 18 градусов. Усилится ветер, будут ощутимы первые признаки будущего похолодания. А с началом следующей недели будет 3-6 градусов тепла.

      Также в выпуске:

      В Киеве зафиксировали заболевания дифтерии у 9-летнего ученика.

      Россия возместит Украине более миллиарда долларов за ущерб из-за аннексии Крыма.

      В Лувре открылась выставка до пятисотой годовщины смерти Леонардо да Винчи.

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      Теги: Новости Киева Погода Взрыв Выпуск новостей
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