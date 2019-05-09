Выпуск новостей за 11:00: "Бессмертный полк" в Киеве. Штраф за буллинг
В выпуске новостей за 9 мая по состоянию на 11:00 – ветераны традиционно пришли в парк славы на марш с портретами. Однако в этом году акцию проводят под другим названием не "Бессмертный полк", а "Никто не забыт, ничто не забыто". С начала января в Украине начал действовать закон о буллинге, и уже есть родители, наказанные по нему. Большинство должны заплатить штраф в размере 850 гривен.
Также в выпуске:
Никто из иностранных лидеров не приехал на парад в Москву.
Украина отмечает День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии