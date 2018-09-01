Выпуск новостей за 11:00: День знаний в Украине. Отключение аналогового телевидения

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 11:00 – большинство школ и вузов решили устроить День знаний именно 1 сентября. Ведь Минобразования отдало право учебным заведениям самим решать, когда они будут проводить торжества. Несмотря на запрет суда отключать аналоговое телевидение, его таки начали выключать. Такое распоряжение передающие центры получили ночью от администрации президента

Также в выпуске: Донецкие террористы определились с новым главарем, им стал Дмитрий Трапезников. За прошедшие сутки террористы 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных.