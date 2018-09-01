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УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Выпуск новостей за 11:00: День знаний в Украине. Отключение аналогового телевидения

Выпуск новостей 202 Читати новину українською

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 11:00 – большинство школ и вузов решили устроить День знаний именно 1 сентября. Ведь Минобразования отдало право учебным заведениям самим решать, когда они будут проводить торжества. Несмотря на запрет суда отключать аналоговое телевидение, его таки начали выключать. Такое распоряжение передающие центры получили ночью от администрации президента

Также в выпуске:

Донецкие террористы определились с новым главарем, им стал Дмитрий Трапезников.

За прошедшие сутки террористы 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

Теги: Дети и несовершеннолетние Новости Украины Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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