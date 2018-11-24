Выпуск новостей за 11:00: Новости с фронта. Памятник в Ужгороде
В выпуске новостей за 24 ноября по состоянию на 11:00 – на Востоке снова не спокойно, пророссийские боевики 11 раз открывали огонь по нашим позициям, двух украинских защитников ранили. В Ужгороде разгорелся скандал вокруг памятника жертвам Голодомора, скульптура, на которую выделили более 2 миллионов гривен из областного бюджета, отличается от проекта, который победил в конкурсе.
Также в выпуске:
Украина отмечает 85 годовщину Голодомора, который продолжался длинных 17 месяцев: с апреля 1932 по ноябрь 1933 года.
Президент Петр Порошенко уволил главу Черновицкой областной государственной администрации Александра Фищука.
В России решили проверить на вменяемость украинского экс-министра Николая Рудьковского, для этого его направили на психиатрическую экспертизу.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии