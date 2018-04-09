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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 11:00 Новости с фронта. Выборы в Венгрии

Выпуск новостей 9 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 11:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли украинские позиции, пятеро бойцов получили ранения. Правящая партия Венгрии, которую возглавляет Виктор Орбан, победила на парламентских выборах.

Также в выпуске:

Экипаж судна "Норд" во второй раз попытался скрыться на неподконтрольную Украине территорию.

На Львовщине не хватает компьютеров в больницах.

В Киеве горели две квартиры в многоэтажке.

Теги: Венгрия АТО Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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