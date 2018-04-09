Выпуск новостей за 11:00 Новости с фронта. Выборы в Венгрии
В выпуске новостей за 9 апреля по состоянию на 11:00 – за минувшие сутки пророссийские боевики 35 раз обстреляли украинские позиции, пятеро бойцов получили ранения. Правящая партия Венгрии, которую возглавляет Виктор Орбан, победила на парламентских выборах.
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Источник: 24 Канал
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